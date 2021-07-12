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Головна війна з Росією У Харкові депутат від ОПЗЖ відновив "камінь дружби з РФ", невідомі його знову зруйнували, - активісти

У Харкові депутат від ОПЗЖ відновив "камінь дружби з РФ", невідомі його знову зруйнували, - активісти

12 липня, 2021 понедiлок
14:48
війна з Росією

Пам'ятний знак на честь Переяславської ради 1654 року у Харкові був повалений через декілька годин після того, як про його відновлення заявив депутат міськради від "ОПЗЖ" Андрій Лесик

Про це повідомляється у Telegram-каналі ГО "Фрайкор".

"Лесик вкотре намагається "відновити дружбу з російським народом". Невідомі патріоти ще швидше показують йому, що він недоцільно використовує медведчуківські гроші", - йдеться в повідомленні.

У повідомленні також розміщені фото, на одному з яких чоловік із закритим обличчям замахується сокирою на пам'ятний знак, а на іншому - цей же пам'ятний знак вже лежить на землі.

Наприкінці березня знак також був розбитий у день відновлення.
 

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Харків
патріоти
ОПЗЖ
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2021, понедiлок
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