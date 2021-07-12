У Харкові депутат від ОПЗЖ відновив "камінь дружби з РФ", невідомі його знову зруйнували, - активісти

Про це повідомляється у Telegram-каналі ГО "Фрайкор".

"Лесик вкотре намагається "відновити дружбу з російським народом". Невідомі патріоти ще швидше показують йому, що він недоцільно використовує медведчуківські гроші", - йдеться в повідомленні.

У повідомленні також розміщені фото, на одному з яких чоловік із закритим обличчям замахується сокирою на пам'ятний знак, а на іншому - цей же пам'ятний знак вже лежить на землі.

Наприкінці березня знак також був розбитий у день відновлення.

