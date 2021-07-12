У Харкові депутат від ОПЗЖ відновив "камінь дружби з РФ", невідомі його знову зруйнували, - активісти
Пам'ятний знак на честь Переяславської ради 1654 року у Харкові був повалений через декілька годин після того, як про його відновлення заявив депутат міськради від "ОПЗЖ" Андрій Лесик
Про це повідомляється у Telegram-каналі ГО "Фрайкор".
"Лесик вкотре намагається "відновити дружбу з російським народом". Невідомі патріоти ще швидше показують йому, що він недоцільно використовує медведчуківські гроші", - йдеться в повідомленні.
У повідомленні також розміщені фото, на одному з яких чоловік із закритим обличчям замахується сокирою на пам'ятний знак, а на іншому - цей же пам'ятний знак вже лежить на землі.
Наприкінці березня знак також був розбитий у день відновлення.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.16
Купівля 27.16Продаж 27.39
-
EUR
Купівля 32.09Продаж 32.5
- Актуальне
- Важливе