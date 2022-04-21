У Києві 22 квітня станція метро "Золоті ворота" буде зачинена на вхід і вихід через підготовку благодійного концерту "Океану Ельзи"

Про це попередила КМДА.



"Завтра станція метро "Золоті ворота" буде зачинена на вхід і вихід. Не працюватиме пересадка на станцію "Театральна"", - ідеться в повідомленні.



Рух зеленою гілкою відбуватиметься між станціями "Сирець" - "Лук’янівська" та "Червоний хутір" - "Палац спорту". Крім того, працюватиме пересадочний вузол "Палац спорту" - "Площа Льва Толстого". На інших лініях рух потягів не зміниться.



"Зміни пов’язані із підготовкою благодійного концерту "Океану Ельзи"", - пояснили в КМДА.



Нагадаємо, у Києві відновили рух червоною гілкою метро до "Лісової".

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