У Києві 5 тролейбусних маршрутів відновлюють роботу, - КМДА
5 київських тролейбусів відновлюють курсування містом
Про це повідомляє КМДА.
Станом на 26 квітня вказані тролейбуси рухатимуться за наступними маршрутами:
- № 5А від вул. Білицької до вул. Чорнобильської через ст. м. "Нивки"
- № 23К від вул. Щусєва до Залізничного вокзалу "Південний"
- № 26 від просп. Свободи до ст. м. "Нивки"
- № 41 від вул. Тулузи до ст. м. "Святошин"
- № 50К від вул. Милославська до Дарницької площі
Крім того повідомляється, що інтервал руху транспорту становить 20 хвилин.
КМДА також зазначає, що рух тимчасового автобусного маршруту № 50ТР від вул. Милославської до Дарницької площі наразі припиняється.
Наземний пасажирський транспорт у Києві курсуватиме з 07:00 до 21:00.
Графік роботи метро може оперативно змінюватися.
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