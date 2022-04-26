У Києві 5 тролейбусних маршрутів відновлюють роботу, - КМДА

Про це повідомляє КМДА.



Станом на 26 квітня вказані тролейбуси рухатимуться за наступними маршрутами:

№ 5А від вул. Білицької до вул. Чорнобильської через ст. м. "Нивки"

№ 23К від вул. Щусєва до Залізничного вокзалу "Південний"

№ 26 від просп. Свободи до ст. м. "Нивки"

№ 41 від вул. Тулузи до ст. м. "Святошин"

№ 50К від вул. Милославська до Дарницької площі

Крім того повідомляється, що інтервал руху транспорту становить 20 хвилин.

КМДА також зазначає, що рух тимчасового автобусного маршруту № 50ТР від вул. Милославської до Дарницької площі наразі припиняється.

Наземний пасажирський транспорт у Києві курсуватиме з 07:00 до 21:00.

Графік роботи метро може оперативно змінюватися.