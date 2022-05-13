У Києві частково обмежили рух на вулиці Теліги
У Києві 12 травня частково обмежили рух Олени Теліги до 17:00 через очищення зливостоків
Про це повідомила КМДА в телеграмі.
"Рух на вулиці Олени Теліги частково обмежено до 17:00, дорожники очищають зливостоки", - ідеться в заяві.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.44
Купівля 31.44Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 32.62Продаж 33.32
- Актуальне
- Важливе