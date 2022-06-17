Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов в ефірі всеукраїнського телемарафону.

"Якщо ми говоримо про багато систем ППО міжнародного зразка, то там уже працює цей інтелект, який сам визначає траєкторію, сам може спрацювати на випередження..." – сказав Смірнов.

На уточнювальне запитання, чи працюють у Києві такі системи зі штучним інтелектом, він відповів: "Не всі, але так". За словами Смірнова, у столиці було багато "ручних" систем ППО, коли на ефективність значно впливає людський фактор.

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