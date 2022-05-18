Про це повідомила КМДА в телеграмі.

"Державне агентство України з управління зоною відчуження інформує, що радіаційний стан перебуває в межах контрольних рівнів. Можливе переміщення задимлення в сторону Вишгорода та Києва як від пожеж у зоні відчуження, так і від пожеж біля Іванкова та с. Страхолісся за межами зони відчуження", - зазначили в міській адміністрації.

Гасіння пожеж ускладнюють вітер, викрадення та знищення великої кількості техніки й пального росіянами, загроза вибухів мін.

Станом на 17:00 18 травня якість повітря в Києві перебуває в межах норми. Допустимі концентрації забрудників не виявлені.

Міська влада закликає киян зачиняти вікна в разі задимлення й не перебувати на відкритому повітрі. Також варто ввімкнути системи кондиціонування й очищення повітря.

"За порадами фахівців, у разі задимлення необхідно робити вологе прибирання. Корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря; збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Якщо у вас з’явилася задишка та кашель, необхідно звернутися до лікаря", - додали в КМДА.

10 травня в Києві погіршилася якість повітря через пожежі на торф'яниках.

17 травня поблизу Чорнобиля сталася лісова пожежа, запах гару чули в Києві.

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