У Києві можливе задимлення внаслідок пожеж, зокрема в зоні відчуження
У Києві можливе задимлення через пожежі, містян просять зачиняти вікна й не виходити на вулицю
Про це повідомила КМДА в телеграмі.
"Державне агентство України з управління зоною відчуження інформує, що радіаційний стан перебуває в межах контрольних рівнів. Можливе переміщення задимлення в сторону Вишгорода та Києва як від пожеж у зоні відчуження, так і від пожеж біля Іванкова та с. Страхолісся за межами зони відчуження", - зазначили в міській адміністрації.
Гасіння пожеж ускладнюють вітер, викрадення та знищення великої кількості техніки й пального росіянами, загроза вибухів мін.
Станом на 17:00 18 травня якість повітря в Києві перебуває в межах норми. Допустимі концентрації забрудників не виявлені.
Міська влада закликає киян зачиняти вікна в разі задимлення й не перебувати на відкритому повітрі. Також варто ввімкнути системи кондиціонування й очищення повітря.
"За порадами фахівців, у разі задимлення необхідно робити вологе прибирання. Корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря; збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Якщо у вас з’явилася задишка та кашель, необхідно звернутися до лікаря", - додали в КМДА.
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