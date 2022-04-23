У Києві на Великдень послабили комендантську годину
У Києві на Великдень комендантська година триватиме з 23:00 23 квітня до 5:00 24 квітня
Про це попередили в КМДА.
"Комендантська година під час святкування Великодня у Києві та області триватиме із 23:00 23 квітня до 5:00 24 квітня. Богослужіння у храмах вночі відбуватимуться в режимі онлайн-трансляції. Після свята комендантська година триватиме щоночі із 22:00 до 05:00", - ідеться в заяві.
Киян закликали бути пильними, дотримуватися комендантської години та ховатися до укриттів у разі сирен, адже ймовірність повітряних атак дуже висока. Також триває заборона на відвідування лісів під час воєнного стану.
"У Київській військовій адміністрації наголошують: відвідувати інші місця відпочинку на природі також небезпечно, адже на околицях Києва та в області тривають роботи з розмінування", - зазначили в КМДА.
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