У Києві на Великдень послабили комендантську годину

Про це попередили в КМДА.



"Комендантська година під час святкування Великодня у Києві та області триватиме із 23:00 23 квітня до 5:00 24 квітня. Богослужіння у храмах вночі відбуватимуться в режимі онлайн-трансляції. Після свята комендантська година триватиме щоночі із 22:00 до 05:00", - ідеться в заяві.



Киян закликали бути пильними, дотримуватися комендантської години та ховатися до укриттів у разі сирен, адже ймовірність повітряних атак дуже висока. Також триває заборона на відвідування лісів під час воєнного стану.



"У Київській військовій адміністрації наголошують: відвідувати інші місця відпочинку на природі також небезпечно, адже на околицях Києва та в області тривають роботи з розмінування", - зазначили в КМДА.



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