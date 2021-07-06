У Києві невідомий заявив про мінування будівлі міськради і вимагає викуп у півбіткоїна
Надійшло повідомлення про мінування будівлі Київської міської ради із вимогою викупу у 0,5 біткоїна
Про це повідомляє прес-служба Київської міськради.
"Надійшло чергове повідомлення про мінування будівлі Київської міської ради. Тепер із вимогою викупу у 0,5 біткоїна (463 625 грн - ред.)", - написав заступник голови КМДА Володимир Бондаренко.
Прийнято рішення про часткову евакуацію співробітників та цивільних осіб.
"Я Едгар Казярян, який проживає за адресою проспект Володимира Маяковського, д 88 заклав бомбу в будівлі адміністрації (вул. Хрещатик, 36, м. Київ). Я вимагаю викуп в розмірі 0,5 ВТС. Якщо я не отримаю викуп протягом 24 годин, я підірву бомбу", - йдеться у повідомленні.
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