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У Києві оновили адреси укриттів та бункерів

15 лютого, 2022 вiвторок
18:52
Суспільство КМДА

Київська міська державна адміністрація оновила та уточнила перелік адрес укриттів та бомбосховищ

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"На початку лютого 2022 року стару карту, на якій деякі дані були застарілими (адже ми вносили їх від початку 2014 року), змінили на цілком нову, перевіривши фонд захисних споруд цивільного захисту міста. Відповідальні представники районних в місті Києві держадміністрацій спільно з представниками департаменту провели чергову перевірку укриттів для населення в кожному з районів, склали списки з адресним переліком та розмістили їх на сайтах райдержадміністрацій", - сказав директор департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук.

Тепер на мапі зображено вид укриття: підвал, підземний паркінг, підземний перехід, станція метро - та зазначено, чи є пандус.

Крім того, Ткачук сказав, що в КМДА є інструкція для громадян, які можуть виявити споруду подвійного призначення біля своїх будинків, котру можна використовувати як укриття в разі виникнення надзвичайної ситуації. Таким людям слід повідомити службовців КМДА та надати свої контактні дані.

Уточнюється, що в Києві налічують близько 5 тисяч споруд подвійного призначення, які можна використовувати як бомбосховища та укриття. 

Велика частина з них – це підвальні приміщення, у котрих розташовані кав’ярні, перукарні, крамниці.

Власники цих закладів повинні впустити населення до своїх приміщень у разі виникнення надзвичайної ситуації.

Інтерактивна карта з адресами укриттів на випадок надзвичайних ситуацій для населення міста Києва розміщена за посиланням.
 

  • Нагадаємо, у КМДА повідомили, що опрацьовують план проведення перевірок готовності територіальної системи оповіщення з увімкненням електричних сирен. 
  • 16 лютого в Миколаєві протягом години лунатимуть сирени через перевірку системи сповіщень про надзвичайну ситуацію.

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