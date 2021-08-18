У Києві під час репетиції параду до Дня Незалежності затримали чоловіка: погрожував зброєю, щоб проїхати в зону перекриття
18 серпня в Києві в районі проведення репетиції параду до Дня Незалежності поліція затримали чоловіка, який погрожував зброєю
Про це передає пресслужба поліції столиці.
"У Києві водій вирішив продемонструвати патрульним зброю, щоб проїхати в зону перекриття — витівка закінчилася затриманням", - йдеться в повідомленні.
Так, водій автомобіля Volkswagen проігнорував вимоги патрульних, про заборону проїзду. Доїхавши до перехрестя вулиць Великої Васильківської та Саксаганського, чоловік знову натрапив на перекриття, а тоді демонстративно, дістав предмет, схожий на зброю та перезарядив його на очах у поліцейських.
Патрульні на наступному перехресті зупинили автівку, чоловіка затримали та роззброїли.
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