У Києві під час репетиції параду до Дня Незалежності затримали чоловіка: погрожував зброєю, щоб проїхати в зону перекриття

Про це передає пресслужба поліції столиці.

"У Києві водій вирішив продемонструвати патрульним зброю, щоб проїхати в зону перекриття — витівка закінчилася затриманням", - йдеться в повідомленні.



Так, водій автомобіля Volkswagen проігнорував вимоги патрульних, про заборону проїзду. Доїхавши до перехрестя вулиць Великої Васильківської та Саксаганського, чоловік знову натрапив на перекриття, а тоді демонстративно, дістав предмет, схожий на зброю та перезарядив його на очах у поліцейських.



Патрульні на наступному перехресті зупинили автівку, чоловіка затримали та роззброїли.





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