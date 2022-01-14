У Києві побили чоловіка за зауваження про паркування: постраждалий у тяжкому стані, нападник, імовірно, є сином ексурядовця
У п'ятницю, 14 січня, близько 11:30 водій Toyota Land Cruiser Prado побив місцевого жителя, який вказав йому про неправильно припарковане авто, зараз потерпілий із травмою голови перебуває в лікарні
Про це повідомляє "Цензор.НЕТ".
За інформацією видання інцидент стався на у Києві на вул. Аболмасова, 6. Місцевий мешканець зробив водію авто зауваження про неправильне паркування на повороті та заблокування в'їзду у двір.
"Водій на зауваження відреагував агресивно та застосував бійцівський прийом - кинув через корпус на асфальт і почав добивати кулаками по голові", - йдеться у повідомленні.
Бійка припинилася завдяки водію легковика Hyundai, який заїхав у двір. Він зупинив нападника, після чого викликав швидку.
"Чоловік зазнав важких травм, зокрема травм голови. Зараз він перебуває в лікарні у важкому стані", - йдеться у повідомленні.
За попередніми даними у нападнику впізнали Владислава Стеценка, сина голови Комітету фізичного виховання та спорту МОН Вадима Стеценка.
Сусіди постраждалого стверджують, що нападник написав заяву до поліції про те, що бійку почав не він, а навпаки захищався.
Поліція прибула на місце інциденту, однак поїхала за кілька хвилин, не оформивши протокол.
У Київській міські прокуратурі повідомили, що нападника затримали згодом.
"Попри те, що правоохоронці, які приїхали на виклик, дозволили водію позашляховика покинути місце події, за втручання прокуратури у подальшому він був затриманий у порядку ст. 208 КПК України. Затриманим виявився мешканець Київської області, 1997 р. н. Наразі йому готується повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження)", - йдеться у повідомленні.
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