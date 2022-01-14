У Києві побили чоловіка за зауваження про паркування: постраждалий у тяжкому стані, нападник, імовірно, є сином ексурядовця

Про це повідомляє "Цензор.НЕТ".



За інформацією видання інцидент стався на у Києві на вул. Аболмасова, 6. Місцевий мешканець зробив водію авто зауваження про неправильне паркування на повороті та заблокування в'їзду у двір.



"Водій на зауваження відреагував агресивно та застосував бійцівський прийом - кинув через корпус на асфальт і почав добивати кулаками по голові", - йдеться у повідомленні.



Бійка припинилася завдяки водію легковика Hyundai, який заїхав у двір. Він зупинив нападника, після чого викликав швидку.



"Чоловік зазнав важких травм, зокрема травм голови. Зараз він перебуває в лікарні у важкому стані", - йдеться у повідомленні.



За попередніми даними у нападнику впізнали Владислава Стеценка, сина голови Комітету фізичного виховання та спорту МОН Вадима Стеценка.



Сусіди постраждалого стверджують, що нападник написав заяву до поліції про те, що бійку почав не він, а навпаки захищався.



Поліція прибула на місце інциденту, однак поїхала за кілька хвилин, не оформивши протокол.



У Київській міські прокуратурі повідомили, що нападника затримали згодом.



"Попри те, що правоохоронці, які приїхали на виклик, дозволили водію позашляховика покинути місце події, за втручання прокуратури у подальшому він був затриманий у порядку ст. 208 КПК України. Затриманим виявився мешканець Київської області, 1997 р. н. Наразі йому готується повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження)", - йдеться у повідомленні.





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