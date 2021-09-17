У Києві почали працювати інспектори, які перевіряють стандарти пасажирських перевезень, - КМДА

Про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов у своєму Telegram.

"Місто фіксуватиме дотримання на маршрутах цілком конкретних речей: температурний режим в салонах, наявність усіх необхідних документів у водіїв, відсутність шумового й візуального забруднення, наявність інформаційного плакату із портретом і даними водія, технічний стан транспорту, чистоту, наявність форменного одягу у водіїв, пристосованість автобусу до перевезення осіб з інвалідністю та багато іншого", – зазначив Усов.

Інспектори матимуть постійно ввімкнені боді-камери.



