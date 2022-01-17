У Києві почали розбирати головну ялинку України
У столиці разом із ялинкою приберуть і новорічне містечко
Про це повідомляє ТСН.
Зазначається, що оскільки головний атрибут зимових свят був штучним, його зберігатимуть у спеціальному ангарі. Цьогоріч висота ялинки становила 31 метр (висота 9-поверхової будівлі).
Відомо, що аби унеможливити падіння велетенської конструкції, всередину каркасу залили 20 тонн бетону.
Також повідомляється, що святкові ярмарки будуть працювати до 23 січня ще під аркою Дружби народів, а також на Контрактовій площі.
- Нагадаємо, що цьогорічна тема головної святкової локації була присвячена Різдвяній дивоночі, коли народився Ісус Христос.
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