У Києві почали розбирати головну ялинку України

Про це повідомляє ТСН.



Зазначається, що оскільки головний атрибут зимових свят був штучним, його зберігатимуть у спеціальному ангарі. Цьогоріч висота ялинки становила 31 метр (висота 9-поверхової будівлі).



Відомо, що аби унеможливити падіння велетенської конструкції, всередину каркасу залили 20 тонн бетону.



Також повідомляється, що святкові ярмарки будуть працювати до 23 січня ще під аркою Дружби народів, а також на Контрактовій площі.

Нагадаємо, що цьогорічна тема головної святкової локації була присвячена Різдвяній дивоночі, коли народився Ісус Христос.