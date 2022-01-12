Ялинку на Софійській площі почнуть розбирати 17 січня

Про це повідомила менеджерка проєкту Folk Ukraine Надія Тутенко у коментарі Укрінформу.



"Демонтаж ялинки розпочнеться 17 січня. Сама новорічна локація працюватиме до 16 січня", - сказала Тутенко.



Цьогорічна тема головної святкової локації присвячена Різдвяній дивоночі, коли народився Ісус Христос. Це дійство відтворене по колу у вигляді вертепу. Навколо ялинки можна побачити фігури Ісуса, Матері Божої, святого Йосипа, вівчарів, царів, ангелів та колядників.



Крім цього, на Контрактовій площі працює велика локація "Різдво на Подолі", яку оформили у європейському стилі. Ялинку та ярмарок прикрашає 20 тис. ліхтарів. Також на локації - ковзанка понад 200 м завдовжки з альтанкою для відпочинку, кав’ярнею та музичною сценою.

Нагадаємо, 18 грудня у Києві запалили головну ялинку України.