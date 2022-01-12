Ялинку на Софійській площі почнуть розбирати 17 січня
Прибирати головну ялинку країни на Софійській площі в Києві розпочнуть 17 січня
Про це повідомила менеджерка проєкту Folk Ukraine Надія Тутенко у коментарі Укрінформу.
"Демонтаж ялинки розпочнеться 17 січня. Сама новорічна локація працюватиме до 16 січня", - сказала Тутенко.
Цьогорічна тема головної святкової локації присвячена Різдвяній дивоночі, коли народився Ісус Христос. Це дійство відтворене по колу у вигляді вертепу. Навколо ялинки можна побачити фігури Ісуса, Матері Божої, святого Йосипа, вівчарів, царів, ангелів та колядників.
Крім цього, на Контрактовій площі працює велика локація "Різдво на Подолі", яку оформили у європейському стилі. Ялинку та ярмарок прикрашає 20 тис. ліхтарів. Також на локації - ковзанка понад 200 м завдовжки з альтанкою для відпочинку, кав’ярнею та музичною сценою.
- Нагадаємо, 18 грудня у Києві запалили головну ялинку України.
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