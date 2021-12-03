Різдвяна дивоніч: КМДА назвала тематику святкової локації на Софійській площі
Київська міська адміністрація повідомила, що головна святкова локація на Софійській площі у Києві цьогоріч буде присвячена Різдвяній дивоночі
Про це йдеться у Telegram-каналі КМДА.
"Головну ялинку країни на Софійській площі традиційно засвітять 19 грудня. Основу новорічного дерева оздоблять у вигляді традиційного вертепу", - йдеться у повідомленні.
Новорічне дерево прикрашатимуть 10 тис. прикрас - іграшки червоного та золотого кольорів. Ялинка висотою 31 м засяє 10-кілометровою гірляндою теплого світла у вигляді великого купола.
Навколо пам’ятника Богдану Хмельницькому розташують ковзанку. До ярмаркового містечка вестимуть чотири святково прикрашені арки, з чотирма люстрами у центрі кожної.
Також на площі розмістять артзону для відпочинку.
"Там же відвідувачів зустрічатимуть яскраві комети, що символізуватимуть різдвяні зірки, лунатиме музика", - повідомляє столична адмінстрація.
У КМДА зазначили, що новорічно-різдвяне ярмаркове містечко працюватиме на Софійській площі та на Володимирському проїзді до 16 січня.
- Нагадаємо, 28 листопада голова компанії Folk Ukraine, яка організовує новорічно-різдвяні святкування у центрі міста, Ігор Добруцьий повідомив, що Різдво й Новий рік на Софійській площі буде без шашликів і мангалів, але з найбільшим у Європі вертепом.
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