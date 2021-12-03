Різдвяна дивоніч: КМДА назвала тематику святкової локації на Софійській площі

Про це йдеться у Telegram-каналі КМДА.



"Головну ялинку країни на Софійській площі традиційно засвітять 19 грудня. Основу новорічного дерева оздоблять у вигляді традиційного вертепу", - йдеться у повідомленні.



Новорічне дерево прикрашатимуть 10 тис. прикрас - іграшки червоного та золотого кольорів. Ялинка висотою 31 м засяє 10-кілометровою гірляндою теплого світла у вигляді великого купола.



Навколо пам’ятника Богдану Хмельницькому розташують ковзанку. До ярмаркового містечка вестимуть чотири святково прикрашені арки, з чотирма люстрами у центрі кожної.



Також на площі розмістять артзону для відпочинку.



"Там же відвідувачів зустрічатимуть яскраві комети, що символізуватимуть різдвяні зірки, лунатиме музика", - повідомляє столична адмінстрація.



У КМДА зазначили, що новорічно-різдвяне ярмаркове містечко працюватиме на Софійській площі та на Володимирському проїзді до 16 січня.

Нагадаємо, 28 листопада голова компанії Folk Ukraine, яка організовує новорічно-різдвяні святкування у центрі міста, Ігор Добруцьий повідомив, що Різдво й Новий рік на Софійській площі буде без шашликів і мангалів, але з найбільшим у Європі вертепом.