У Києві проведуть військовий забіг 10 жовтня
У Києві 10 жовтня відбудеться благодійний Український військовий забіг до 30-річчя Збройних сил України
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
"10 жовтня у столиці відбудеться благодійний Український військовий забіг (Military Run UA) до 30-річчя Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.
Участь у пробігу візьмуть 1000 військовослужбовців ЗСУ та інших представників сектору безпеки та оборони.
Забіг передбачає участь у дистанціях 5 і 10 км, а також командні змагання.
Пробіг відбудеться у Печерському районі зі стартом/фінішем перед Маріїнським палацом, за адресою: вул. Грушевського, 5-А.
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