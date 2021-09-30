У Києві проведуть військовий забіг 10 жовтня

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"10 жовтня у столиці відбудеться благодійний Український військовий забіг (Military Run UA) до 30-річчя Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.

Участь у пробігу візьмуть 1000 військовослужбовців ЗСУ та інших представників сектору безпеки та оборони.

Забіг передбачає участь у дистанціях 5 і 10 км, а також командні змагання.

Пробіг відбудеться у Печерському районі зі стартом/фінішем перед Маріїнським палацом, за адресою: вул. Грушевського, 5-А.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb