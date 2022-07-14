У Києві створять військове кладовище поряд із урочищем Бабин Яр
У Шевченківському районі Києва, вздовж вулиці Олени Теліги, створять військове кладовище для почесних поховань захисників України
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
"Сьогодні ми схвалили рішення про створення військового кладовища і місць почесних поховань захисників України. І надали дозвіл на розробку проекту землеустрою для військового кладовища вздовж вулиці Олени Теліги у Шевченківському районі столиці. Йдеться про символічне в нашій історії місце - поряд з урочищем Бабин Яр", - сказав Кличко.
За його словами, Україна переживає велику трагедію і проходить через великі випробування.
"Наші воїни, патріоти, герої української нації, гинуть за свободу і незалежність нашої держави. І наш обов’язок - вшанувати їх подвиг та пам’ять про героїв", - додав він.
- Сьогодні, 14 липня, Київрада схвалила проєкт створення ландшафтного заказника "Протасів Яр". Рішення підтримали 85 депутатів.
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