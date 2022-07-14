У Києві створять військове кладовище поряд із урочищем Бабин Яр

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Сьогодні ми схвалили рішення про створення військового кладовища і місць почесних поховань захисників України. І надали дозвіл на розробку проекту землеустрою для військового кладовища вздовж вулиці Олени Теліги у Шевченківському районі столиці. Йдеться про символічне в нашій історії місце - поряд з урочищем Бабин Яр", - сказав Кличко.

За його словами, Україна переживає велику трагедію і проходить через великі випробування.

"Наші воїни, патріоти, герої української нації, гинуть за свободу і незалежність нашої держави. І наш обов’язок - вшанувати їх подвиг та пам’ять про героїв", - додав він.

Сьогодні, 14 липня, Київрада схвалила проєкт створення ландшафтного заказника "Протасів Яр". Рішення підтримали 85 депутатів.

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