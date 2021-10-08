У Києві забудовник почав роботи на Микільській Слобідці, Кличко відправив двох заступників на місце подій

Про це він написав у Telegram.



"Забудовник нахабно, в протистоянні і сутичках з місцевими мешканцями загнав техніку на територію, де місто не надавало жодних дозвільних документів щось будувати", - написав він.



За його словами, зараз на місце подій їдуть його заступники- Андрій Крищенко і Олексій Кулеба.



"Місто знову встановить на місце обмежувальні блоки на в’їзді на прибережну територію.

Я зателефонував керівнику столичної поліції з тим, аби правоохоронці припинили незаконні дії забудовника на Микільській Слобідці", - зазначив міський голова.



Кличко заявив, що місто не дозволить на цій ділянці нічого будувати



На березі Дніпра, за адресою Микільсько-Слобідська, 7/9, забудовник планував звести три 25-поверхових будинки (ЖК Sundance). Проти будівництва виступали місцеві жителі. Будівництво заморозили через судові позови та кримінальні провадження, на земельну ділянку накладали арешт.

