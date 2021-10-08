У Києві забудовник почав роботи на Микільській Слобідці, Кличко відправив двох заступників на місце подій
Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що забудовники почали незаконні роботи на Микільській Слобідці
Про це він написав у Telegram.
"Забудовник нахабно, в протистоянні і сутичках з місцевими мешканцями загнав техніку на територію, де місто не надавало жодних дозвільних документів щось будувати", - написав він.
За його словами, зараз на місце подій їдуть його заступники- Андрій Крищенко і Олексій Кулеба.
"Місто знову встановить на місце обмежувальні блоки на в’їзді на прибережну територію.
Я зателефонував керівнику столичної поліції з тим, аби правоохоронці припинили незаконні дії забудовника на Микільській Слобідці", - зазначив міський голова.
Кличко заявив, що місто не дозволить на цій ділянці нічого будувати
На березі Дніпра, за адресою Микільсько-Слобідська, 7/9, забудовник планував звести три 25-поверхових будинки (ЖК Sundance). Проти будівництва виступали місцеві жителі. Будівництво заморозили через судові позови та кримінальні провадження, на земельну ділянку накладали арешт.
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