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Головна Суспільство У Києві забудовник почав роботи на Микільській Слобідці, Кличко відправив двох заступників на місце подій

У Києві забудовник почав роботи на Микільській Слобідці, Кличко відправив двох заступників на місце подій

8 жовтня, 2021 п'ятниця
21:11

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що забудовники почали незаконні роботи на Микільській Слобідці

Про це він написав у Telegram.

"Забудовник нахабно, в протистоянні і сутичках з місцевими мешканцями загнав техніку на територію, де місто не надавало жодних дозвільних документів щось будувати", - написав він. 

За його словами, зараз на місце подій їдуть його заступники- Андрій Крищенко і Олексій Кулеба.

"Місто знову встановить на місце обмежувальні блоки на в’їзді на прибережну територію. 
Я зателефонував керівнику столичної поліції з тим, аби правоохоронці припинили незаконні дії забудовника на Микільській Слобідці", - зазначив міський голова. 

Кличко заявив, що місто не дозволить на цій ділянці нічого будувати

На березі Дніпра, за адресою Микільсько-Слобідська, 7/9, забудовник планував звести три 25-поверхових будинки (ЖК Sundance). Проти будівництва виступали місцеві жителі. Будівництво заморозили через судові позови та кримінальні провадження, на земельну ділянку накладали арешт.
 

Віталій Кличко
забудова
забудовники
Київ
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