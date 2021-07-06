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У Києві “замінували” ТРЦ Ocean Plaza

6 липня, 2021 вiвторок
16:58
Суспільство Ocean Plaza

На спецлінію 102 надійшло повідомлення про замінування ТРЦ Ocean Plaza в столиці

Про це передають Вартові Еспресо.

До поліції Києва надійшов анонімний дзвінок про замінування ТРЦ Ocean Plaza, що знаходиться на вулиці Антоновича, 176.

На місце події виїхали поліцейські, медики, вибухотехніки та кінологи.

Наразі проводиться евакуація людей з приміщення. 

Також правоохоронці перевіряють будівлю на наявність вибухонебезпечних предметів.

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Кримінал
замінування
повідомлення про замінування
Ocean Plaza
ТЦ
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