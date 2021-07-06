У Києві “замінували” ТРЦ Ocean Plaza

Про це передають Вартові Еспресо.

До поліції Києва надійшов анонімний дзвінок про замінування ТРЦ Ocean Plaza, що знаходиться на вулиці Антоновича, 176.

На місце події виїхали поліцейські, медики, вибухотехніки та кінологи.

Наразі проводиться евакуація людей з приміщення.

Також правоохоронці перевіряють будівлю на наявність вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, 6 липня також у Києві невідомий заявив про мінування будівлі міськради і вимагав викуп у біткойнах.

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