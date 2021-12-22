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Головна Економіка У Київводоканалі заявили про підвищення тарифів на холодну воду

У Київводоканалі заявили про підвищення тарифів на холодну воду

22 грудня, 2021 середа
19:59
Економіка вода

НКРЕКП ухвалила рішення про підвищення тарифів на централізоване холодне водопостачання та водовідведення для АТ "Київводоканал" загалом до рівня 30,384 грн за 1 м.куб

Відповідне рішення ухвалили на засіданні комісії, передає пресслужба Київводоканалу.

"Перегляд тарифів комісією зумовлений збільшенням витрат на електроенергію, збільшенням витрат на теплоенергію, збільшенням витрат на природний газ, що забезпечують технологічний процес і підтримання робочого стану основних засобів для виконання безперебійної роботи водопровідної та каналізаційної систем", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляють у відомстві, на зростання тарифів також вплинуло підписання президентом Володимиром Зеленським 20 грудня 2021 року закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень", яке зумовлює збільшення витрат на податки та збори.

Зазначається, що встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення зумовить зростання тарифів на 5,00 грн (з ПДВ), або становитиме в цілому 30,38 грн за 1 м³ (у т.ч. ПДВ 5,06 грн), з них:

 централізоване водопостачання 16,164 грн/м³ з ПДВ; централізоване водовідведення 14,22 грн/м³ з ПДВ.

У Київводоканалі кажуть, що витрати на середньостатистичну сім'ю з трьох осіб, які протягом місяця споживають у середньому 6,5 куб.м холодної води, зростуть на 32,50 грн.

Наразі тариф для населення на централізоване холодне водопостачання в Києві становить 13,344 грн/м3, водовідведення - 12,036 грн/м3.

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