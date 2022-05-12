У Конгресі США підтримали законопроєкт, який на 7 років звільняє Україну від виплат за зовнішніми боргами

Про це повідомляє The Hill.

Документ наказує американському міністру фінансів домагатися від представників США у міжнародних фінансових організаціях, із Міжнародним валютним фондом та Світовим банком включно, негайного призупинення платежів з обслуговування боргу Україною та надання фінансової допомоги Києву на пільгових умовах.

Законопроєкт підтримали 362 конгресмени, 56 висловилися проти. Документ також зобов'яже американську адміністрацію переконувати у полегшенні боргового тягаря України своїх партнерів — комерційні організації та країни, які входять до Паризького клубу країн-кредиторів.

Термін дії закону складатиме сім років.

20 квітня у МВФ заявили, що Україні потрібно $5 млрд, аби покрити дефіцит бюджету.

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