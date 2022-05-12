У Конгресі США підтримали законопроєкт, який на 7 років звільняє Україну від виплат за зовнішніми боргами
Палата представників США підтримала законопроєкт про полегшення боргового тягаря України
Про це повідомляє The Hill.
Документ наказує американському міністру фінансів домагатися від представників США у міжнародних фінансових організаціях, із Міжнародним валютним фондом та Світовим банком включно, негайного призупинення платежів з обслуговування боргу Україною та надання фінансової допомоги Києву на пільгових умовах.
Законопроєкт підтримали 362 конгресмени, 56 висловилися проти. Документ також зобов'яже американську адміністрацію переконувати у полегшенні боргового тягаря України своїх партнерів — комерційні організації та країни, які входять до Паризького клубу країн-кредиторів.
Термін дії закону складатиме сім років.
- 20 квітня у МВФ заявили, що Україні потрібно $5 млрд, аби покрити дефіцит бюджету.
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