У Латвії розпочалися військові навчання Namejs 2022 із залученням бойової техніки США

Про це повідомляє інтернет-портал Delfi.



Стало відомо, що з 18 квітня до 27 травня у всіх регіонах Латвії проходитиме весняний етап масштабних військових навчань Namejs 2022 за участю техніки союзників, зокрема бойових вертольотів США.



За попередніми даними, загальна мета весняних навчань – покращити інтеграцію національних та союзних сил для вирішення оборонних завдань.

Для участі у першому етапі навчань Namejs 2022 до Латвії прибудуть військові частини із США, Чехії, Польщі, Великої Британії, Литви та Естонії.



Повідомляється, що навчальні завдання виконуватимуть спільно солдати союзників, які в даний час розгорнуті в рамках розширеної бойової групи НАТО в Латвії та представляють десять країн: Албанію, Чехію, Італію, Ісландії, Чорногорію, Канаду, Польщу, Словаччину, Словенію та Іспанію.



Підрозділи союзників будуть представлені у навчаннях сухопутними механізованими підрозділами, артилерією, авіацією та десантними підрозділами, а також елементами оперативного планування та постачання.



Також стало відомо, що загальна кількість військовослужбовців-союзників складатиме близько 3000 осіб.

Відповідно, із 18 квітня розпочнеться введення та розгортання військових частин союзників у Латвії.



Під час навчань до 27 травня у всіх регіонах Латвії здійснюватиметься пересування латвійських та союзних солдатів та військової техніки головними державними та регіональними дорогами.



Крім того, на Адазькому полігоні планується стрілянина. Також для виконання навчальних завдань періодично проходитимуть польоти різних військових літальних апаратів, у тому числі бойових гелікоптерів "AH-64 Apache" у повітряному просторі Латвії.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb