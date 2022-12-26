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У lifecell пояснили, чому "лягає" зв'язок під час відключень електроенергії і як працюють оператори в умовах війни

26 грудня, 2022 понедiлок
14:21
Технології на фото Костянтин Сотніков

Разом із вимкненнями електроенергії, які стали наслідком російських ракетних обстрілів, українці стикаються з проблемами зі зв’язком

Про те, як цьому зарадити, в етері Еспресо розповів керівник департаменту експлуатації мобільної мережі lifecell Костянтин Сотніков.

"Усі наші базові станції, як і інші прилади, потребують електроенергії… На кожній станції встановлено джерела безперервного живлення та акумуляторні батареї, які дозволяють їй працювати якийсь час. На жаль, ємність цих батарей дозволяє їй (станції, – ред.) працювати лише кілька годин", – пояснив він.

За його словами, акумуляторні батареї не встигають зарядитися протягом того часу, коли є живлення від мережі, адже орієнтовний час повного циклу зарядки  – 12-20 годин у залежності від ємності. 

За словами Сотнікова, завданням мобільного оператора нині є заміна цих батарей на більш сучасні, літієві, що дозволить заряджати їх швидше. Оператор продовжує закуповувати нові батареї та генератори, бензинові та дизельні. Утім, зазначає Сотніков, для нормального мобільного зв’язку таких генераторів треба кілька тисяч. Оператор звертається до бізнесу із закликом кооперуватись на комерційних умовах, аби забезпечувати зв’язок для українців під час масштабних відключень електроенергії.

Що робити, коли "лягає" зв'язок? Керівник департаменту експлуатації мобільної мережі lifecell радить українцям користуватися послугами національного роумінгу, тобто вручну вибирати в телефоні мережу будь-якого з трьох наявних в Україні операторів.

Сотніков зазначив, що найскладнішою є ситуація зі зв’язком залишається на окупованих і деокупованих територіях України.

"Під окупацію в нас потрапляли частина базових станцій у Житомирській області, частині Київської області, Чернігівської, Харківської, Сумської, Луганської, Запорізької, Донецької, Херсонської областей", - сказав Сотніков і додав, що в деяких регіонах обладнання уже відновили, однак до обладнання у Луганській області доступу немає взагалі.

За його словами, окупанти знищували вежі мобільного оператора, підкладаючи під них вибухівку, або обстрілювали так, аби вони падали. Часом фахівцям доводилось працювати навіть під час ворожих обстрілів, аби якнайшвидше відновити зв'язок у регіоні.

"Є історія, коли ми відновлювали Херсон, це було на початку травня, поступово втрачали канали зв’язку з Херсонською областю, і залишився лише один оптичний канал, який ішов у бік Миколаєва. Під час артилерійського обстрілу, на жаль, цей кабель був теж перебитий. Ми разом зі своїми співробітниками за допомогою місцевих і обласних військових адміністрацій намагалися кілька разів потрапити в те місце, де цей кабель був перебитий. Зрештою нам це вдалося. Було три чи чотири спроби. Через обстріли не могли туди потрапити, виїжджали, поверталися, але зрештою навіть під час обстрілів продовжувалося відновлення цього кабелю. Це дало змогу відновити зв'язок усім операторам у Херсонській області майже на місяць", – розповів Сотніков.

Одна базова станція коштує десятки тисяч доларів, тож оцінити вартість відновлення всього пошкодженого під час війни обладнання – досить складно, наголосив Сотніков. Також, за його словами, відновлення обладнання часто ускладнює його замінування, тож фахівці чекають завершення роботи саперів, перш ніж розпочати ремонт. Керівник департаменту експлуатації мобільної мережі lifecell закликав українців набратися терпіння, адже фахівці роблять усе можливе, аби забезпечити громадян стабільним мобільним зв’язком та інтернетом.

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