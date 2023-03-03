У Литві вирішили не карати росіян, які забруднили паркан посольства РФ червоною фарбою
Прокурор Вільнюської дільничної прокуратури припинив розслідування у зв'язку з можливим порушенням громадського порядку 24 лютого 2023 року у Вільнюсі біля російського посольства
Про це повідомило видання Delfi.
Зазначається, що таке рішення ухвалили, коли констатували, що не було дій, які можна було б кваліфікувати як злочинні.
Відомо, що розслідування було розпочато 24 лютого 2023 року. Вночі було затримано двох громадян Росії, які червоною фарбою забруднили паркан навколо російського посольства і тротуар.
Окрім цього, також повідомляється, що під час розслідування з'ясували, що громадяни РФ зробили це, висловлюючи протест проти війни, яку Росія веде в Україні та проти вбивства мирних громадян. Темний час доби для протесту вони обрали, щоб не порушувати закон про порядок.
Видання зазначає, що прокурор пояснив своє рішення тим, що громадяни РФ хотіли висловити свою громадянську позицію проти війни Росії в Україні, а не зіпсувати майно і не порушити громадський порядок.
Згідно з матеріалами справи, дії підозрюваних, їхній протест, тривав недовго, у темну пору доби, поруч нікого не було, тому не можна сказати, що вони порушили громадський порядок.
Після того як прокурор ухвалив рішення, зібрані матеріали було передано на розгляд до ДКП Вільнюського округу, щоб поліція оцінила, чи не порушили громадяни РФ положення Кодексу адміністративних правопорушень.
- 27 лютого стало відомо, що міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс не вірить у закінчення війни шляхом переговорів з Росією, вважає "мир може бути лише коли Путін буде переможений.
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