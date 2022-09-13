У Лозовій, що на Харківщині, окупанти вщент знищили школу і дитячий садок

Про це повідомив міський голова Лозової Сергій Зеленський.

"Окупанти ударили ракетами по інфраструктурі освітньої галузі. Вщент знищена школа і дитячий садок. Постраждали соціальні об'єкти, амбулаторія і приватні будинки", – розповів міський голова

В результаті удару діти залишились без навчального закладу, а це понад півтисячі школярів. Зруйнований також дошкільний заклад на 80 місць.

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