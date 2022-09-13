У Лозовій, що на Харківщині, окупанти вщент знищили школу і дитячий садок
13 вересня вночі, російські окупанти завдали ракетного удару по місті Лозова Харківської області. Внаслідок влучання ракети повністю зруйновано будівлю школи та дитячий садок
Про це повідомив міський голова Лозової Сергій Зеленський.
"Окупанти ударили ракетами по інфраструктурі освітньої галузі. Вщент знищена школа і дитячий садок. Постраждали соціальні об'єкти, амбулаторія і приватні будинки", – розповів міський голова
В результаті удару діти залишились без навчального закладу, а це понад півтисячі школярів. Зруйнований також дошкільний заклад на 80 місць.
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