У Миколаєві через артобстріли окупантів сталася пожежа у житловому будинку та на складі магазину

Про це повідомила ДСНС у фейсбук з посиланням на оперативні дані станом на 8 ранку 19 квітня.



"Вночі 18 квітня ворог обстрілював Миколаїв з артилерії, внаслідок чого виникла пожежа житлового будинку та складського приміщення магазину "Сантех Буд Маркет Аладін" на Херсонському шосе", – йдеться у повідомленні.



Пожежу на площі 200 кв. м вдалося ліквідувати.



Також рятувальники загасили пожежу покрівлі житлового будинку на вул. Очаківській с. Чорноморка Чорноморської територіальної громади Миколаївського району, яка виникла через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі. Горіло близько 30 кв.м.



Крім того, група піротехнічних робіт відпрацювала 27 заявок, за якими вилучено 30 вибухонебезпечних предметів.



"Загалом з початку російської агресії відпрацьовано 1480 звернень та вилучено 1159 боєприпасів. Всього станом на 19 квітня зареєстровано 2334 звернень на спецлінію 101", – зазначила ДСНС.

Нагадаємо, професійні пожежники та рятувальники із США, Австралії, Німеччини та Польщі прибули в Україну.