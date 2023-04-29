У Миколаєві нетверезий чоловік підірвав гранату: постраждали двоє людей
У Миколаєві ввечері 28 квітня чоловік кинув гранату після того, як йому відмовили дати дві гривні. Постраждали двоє людей — він сам та перехожа
Про це повідомив голова поліції Миколаївської області Сергій Шайхет.
За його словами, нетверезий чоловік підійшов до громадян, які ремонтували автомобіль з проханням дати йому дві гривні. Ті відмовили. Після чого він кинув гранату.
"Як наслідок – сам зловмисник та жінка, яка проходила поряд, отримали тілесні ушкодження. Нині їм обом лікарі надають медичну допомогу", - написав голова поліції області.
- Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 27 квітня здійснили ракетну атаку "іскандерами" по Миколаєву, пошкоджені будинки, є жертви та постраждалі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.4
Купівля 37.4Продаж 38.03
-
EUR
Купівля 40.86Продаж 41.83
- Актуальне
- Важливе