У Миколаєві нетверезий чоловік підірвав гранату: постраждали двоє людей

Про це повідомив голова поліції Миколаївської області Сергій Шайхет.

За його словами, нетверезий чоловік підійшов до громадян, які ремонтували автомобіль з проханням дати йому дві гривні. Ті відмовили. Після чого він кинув гранату.

"Як наслідок – сам зловмисник та жінка, яка проходила поряд, отримали тілесні ушкодження. Нині їм обом лікарі надають медичну допомогу", - написав голова поліції області.