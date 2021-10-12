У Мінекономіки розповіли, скільки українських підприємств відповідають вимогам для експорту продукції в ЄС

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.



"Європейський Союз - наш серйозний торговельний партнер з питомою вагою торгівлі товарами та послугами понад 40% від загального обсягу. Наразі у нас майже 300 підприємств вже отримали статус уповноваженого експортера та можуть експортувати до ЄС без оформлення сертифікату EUR.1", - цитує пресслужба слова міністра економіки Олексія Любченка.



Крім того, за його словами, майже до 400 зросла кількість підприємців виробників продукції тваринного походження, умови виробництва на яких відповідають вимогам ЄС.



Любченко додав, що Україна розраховує фіналізувати офіційні переговори щодо підписання угоди взаємне визнання Україною та ЄС процедур оцінки відповідності промислової продукції (АСАА), або так званий "промисловий безвіз" вже у 2022 році за результатами оціночної місії.



У пресслужбі додали, що Україна здійснила реформування сфери публічних закупівель та виконала всі зобов'язання, передбачені фазами реформ, що є умовами для офіційного визнання стороною ЄС та подальшого взаємного відкриття ринків публічних закупівель.



Любченко зауважив, що уряд підтримує ЄС щодо розгляду і врегулювання проблем системного характеру у сфері торгівлі, які становлять взаємний торговельний інтерес. Зокрема, мова йде про ініціативи щодо розробки універсальних правил з питань електронної комерції та дисциплін з внутрішнього регулювання у сфері послуг.

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