У Мінсоцполітики пояснили, хто і як може отримати субсидію за наявності боргів зі сплати "комуналки"
Житлова субсидія може бути призначена за наявності заборгованості із житлово-комунальних послуг у випадку її реструктуризації
Про це пресслужба Мінсоцполітики повідомила у Facebook.
У пресслужбі нагадали, що, віповідно до законодавства, житлова субсидія не може призначатися за наявності простроченої понад три місяці заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, строк позовної давності якої не минув і загальна сума якої перевищує двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Однак житлова субсидія може бути призначена за наявності заборгованості, якщо укладено договір про її реструктуризацію.
"Рекомендуємо громадянам, які мають заборгованість з оплати послуг і не можуть без допомоги держави сплачувати платежі за послуги, укласти договір реструктуризації і звернутися до органу соціального захисту населення з питання призначення житлової субсидії", - зазначили у пресслужбі.
У відомстві пояснили, що для реструктуризації боргів з "комуналки" споживачі мають укласти відповідний договір зі своїми надавачами комунальних послуг. При цьому, якщо такий договір буде укладено протягом двох місяців з початку опалювального сезону, житлова субсидія буде призначена з початку сезону.
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