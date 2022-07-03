Про це Андрусів написав у telegram.

"Відповідне законодавство буде прийняте впродовж літа-осені. Після цього певний організаційний час запускатимуться відповідні реєстри зброї. Можливо будуть внесені додаткові рішення, щоб ми могли зберігати контроль за обігом зброї: перевіряти чия вона, як відбуватиметься процес реєстрації, в які періоди власник зброї має проходити перевірки", - розповів Андрусів.

Він підкреслив, що мова йде саме про пістолет, а не гранатомет чи автомат Калашникова.

Андрусів зазначив, що українці дали однозначну відповідь щодо дозволу на вільне володіння зброєю.

"70% з опитаних підтримали право на вільне її носіння. Міністерство погоджується з рішенням українців, і вже готуються зміни до другого читання законопроєкту", - поінформував Андрусів.

22 червня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський назвав необхідною легалізацію в Україні короткоствольної зброї після війни з Росією.

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