У МЗС Румунії відреагували на заяву Путіна про зазіхання Бухаресту на територію України
Міністерство закордонних справ Румунії відкинуло звинувачення російського диктатора Володимира Путіна про територіальні претензії до України
Про це повідомляє Agerpres.ro.
МЗС Румунії відкинуло слова Путіна у промові 4 листопада про те, що Польща, Румунія та Угорщина прагнуть "повернути території України, які після Другої світової війни відібрав у них Сталін".
В Бухаресті наголосили, що подібні заяви неправдиво навіюють ідею про територіальні претензії Румунії до України.
"Румунія підтверджує свою тверду підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", – заявили у МЗС Румунії.
Там також наголосили, що розв'язана Росією 24 лютого "загарбницька війна" є "серйозним і брутальним порушенням" принципів міжнародного права, зокрема суверенітету та територіальної цілісності України.
- 18 вересня колишній міністр закордонних справ Румунії Андрей Марга заявив, що Україна має віддати свої території Росії, Угорщині, Польщі та Румунії.
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