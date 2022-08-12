У Нацбанку Румунії працює астрологиня

Про це пише HotNews.ro.

Про свою роботу жінка розповіла в подкасті музиканту Даміану Драґічі.

"Зараз я займаю керівну посаду, працюю в Нацбанку. На жаль, я більше не маю права гадати на кулі, але це нічого не означає, бо в мене все ще була ідея зробити подкаст. Я займаюся астрологією з 14 років", - сказала вона.

У Національному банку Румунії підтвердили інформацію, що астрологиня справді там працює "у відділі технічного обслуговування".

За даними ЗМІ, Мінерва закінчила факультети права, акторської майстерності та психології.

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