У Нацбанку Румунії працює астрологиня
64-річна астрологиня Мінерва (справжнє ім’я – Ґабріела Діма) працює у Національному банку Румунії
Про це пише HotNews.ro.
Про свою роботу жінка розповіла в подкасті музиканту Даміану Драґічі.
"Зараз я займаю керівну посаду, працюю в Нацбанку. На жаль, я більше не маю права гадати на кулі, але це нічого не означає, бо в мене все ще була ідея зробити подкаст. Я займаюся астрологією з 14 років", - сказала вона.
У Національному банку Румунії підтвердили інформацію, що астрологиня справді там працює "у відділі технічного обслуговування".
За даними ЗМІ, Мінерва закінчила факультети права, акторської майстерності та психології.
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