У Нацслужбі здоров'я розповіли, скільки випадків ВІЛ-інфекції та СНІДу зафіксували в Україні цьогоріч

Про це інформує НСЗУ.

Водночас загалом, станом на 1 листопада 2023 року, в Україні зареєстровано 158 803 випадки ВІЛ-інфекції та 48 908 випадків СНІДу.

У Нацслужбі здоров'я нагадали, що 1 грудня - це Всесвітній день боротьби з ВІЛ/СНІДом. Україна ж посідає одне з перших місць серед країн європейського регіону з поширення ВІЛ-інфекції. За даними МОЗ, про інфікування ВІЛ не знає кожен четвертий українець.

"Якщо вчасно не виявити ВІЛ і не розпочати лікування, розвивається СНІД - безповоротний стан, коли імунна система настільки ослаблена, що не може побороти найпростіші інфекції, і внаслідок якоїсь із них людина помирає", - розповіли в НСЗУ.

У відомстві наголосили, що важливо періодично проходити тестування на ВІЛ. Тест займає не більше 15 хвилин і його можна зробити безоплатно у сімейного лікаря, терапевта або педіатра.