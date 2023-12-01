У Нацслужбі здоров'я розповіли, скільки випадків ВІЛ-інфекції та СНІДу зафіксували в Україні цьогоріч
У Національній службі здоров'я України повідомили, що за 2023 рік в Україні зафіксували 9769 випадків ВІЛ-інфекції і 2738 випадків СНІДу
Про це інформує НСЗУ.
Водночас загалом, станом на 1 листопада 2023 року, в Україні зареєстровано 158 803 випадки ВІЛ-інфекції та 48 908 випадків СНІДу.
У Нацслужбі здоров'я нагадали, що 1 грудня - це Всесвітній день боротьби з ВІЛ/СНІДом. Україна ж посідає одне з перших місць серед країн європейського регіону з поширення ВІЛ-інфекції. За даними МОЗ, про інфікування ВІЛ не знає кожен четвертий українець.
"Якщо вчасно не виявити ВІЛ і не розпочати лікування, розвивається СНІД - безповоротний стан, коли імунна система настільки ослаблена, що не може побороти найпростіші інфекції, і внаслідок якоїсь із них людина помирає", - розповіли в НСЗУ.
У відомстві наголосили, що важливо періодично проходити тестування на ВІЛ. Тест займає не більше 15 хвилин і його можна зробити безоплатно у сімейного лікаря, терапевта або педіатра.
- Раніше керівниця програми боротьби зі СНІДом в ООН Вінні Б’яньїма висловила думку, що вірус імунодефіциту людини (ВІЛ), який спричиняє синдром набутого імунодефіциту, вдасться подолати до 2030 року.
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