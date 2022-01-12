У незаконно утримуваного окупантами в Донецьку Віталія Атаманчука стрімко погіршується стан здоров'я через перелом стегна, - Денісова

Про це Денісова написала у Telegram.



"У березні 2021 року за невідомих обставин Віталій зламав стегно. Замість потрібної хірургічної операції йому наклали на три місяці фіксатор, внаслідок чого кістка неправильно зрослася. Тепер чоловік може пересуватися лише за допомогою "ходунків". У такому віці неправильне лікування перелому може призвести до летальних наслідків", - написала Денісова.



Крім перелому, Атаманчук має також ішемічну хворобу серця та захворювання Бехтерева (захворювання суглобів хребта, - ред.), що прогресує та може спричинити параліч у будь-який момент.



"Ліки, які донька передає батькові, він вчасно не отримує", - зазначила Денісова.



Окупанти взяли в полон Атаманчука у вересні 2018 року. Люди в балаклавах та військовій формі без розпізнавальних знаків увірвалися до його будинку пізно ввечері. Там вони незаконно провели обшук, а потім забрали Атаманчука, його дружину та сина до ізолятора тимчасового тримання в Донецьку.



Сім'ю піддавали катуванню та психологічному тиску. Після 30 діб полону жінку та сина відпустили, а сам Атаманчук досі перебуває в незаконному ув'язненні.



"7 жовтня 2019 року "Верховний суд ДНР" незаконно засудив Віталія Атаманчука до 17 років ув'язнення за нібито "шпигунство на користь України", - повідомила Денісова.



Уповноважена з прав людини звернулася до Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні з проханням здійснити візит до Атаманчука та забезпечити йому кваліфіковану медичну допомогу.



"Такі дії стосовно громадян України Віталія Атаманчука є порушеннями не лише українського законодавства, але й норм міжнародного права, в тому числі Женевських Конвенцій 1949 року про правила ведення війни, Додаткових протоколів до Женевських Конвенцій від 1977 року та Європейської Конвенції із захисту прав та основоположних свобод людини 1950 року", - відзначила Денісова.



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