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Головна війна з Росією У незаконно ув'язненого окупантами в Донецьку Богдана Максименка погіршився стан здоров'я, - омбудсман

У незаконно ув'язненого окупантами в Донецьку Богдана Максименка погіршився стан здоров'я, - омбудсман

10 січня, 2022 понедiлок
11:57
війна з Росією Богдан Максименко

Офіс омбудсмана повідомляє про погіршення стану здоров'я громадянина України Богдана Максименка, який має вроджену хворобу серця, і якого незаконно утримують у Західній виправній колонії № 97 на тимчасово окупованій території Донецької області

Про це Офіс омбудсмана повідомляє у Telegram.

"Богдан перебуває у Макіївці, у СІЗО так званого міністерства держбезпеки ОРДО, яке розташоване на території колонії №97. Усі дні хлопець перебував без життєво необхідних ліків, при тому що має інвалідність II групи через вроджену ваду серця: критичний клапанний та підклапанний стеноз легеневої артерії, гіпертрофія і дилатація правого шлуночка, дилатація правого передсердя, недостатність трикуспідального клапана. У виправній установі кваліфікована медична допомога йому не надається", - йдеться у повідомленні.

Люди у військовій формі без розпізнавальних знаків прийшли додому до Максименка 10 квітня 2020 року. Вони провели обшук та вилучили всю техніку, а самого хлопця забрали. Рідні 73 доби не знали, де знаходиться Максименко. На той момент хлопцеві було 20 років.

Окупаційна влада обвинуватила незаконно затриманого за кількома статтями, зокрема у "закликах до екстремістської діяльності".

"Богдан ніколи не приховував своєї громадянської позиції та засуджував російську агресію проти України. За місяць до затримання він написав пост у Фейсбуці: "Є речі, заради яких можна витерпіти все, адже є ми - українці і є наша велика Родина - вся наша Україна", - повідомляє пресслужба.

Омбудсман Людмила Денісова звернулася до координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотти Реландер та Міжнародного комітету Червоного Хреста з проханням терміново здійснити візит до Богдана Максименка, забезпечити йому кваліфіковану медичну допомогу та посприяти негайній госпіталізації. Також через погіршення стану здоров'я незаконно затриманого Денісова вимагає його негайного звільнення.

"Такі дії стосовно громадянина України Богдана Максименка є порушеннями не лише українського законодавства, але й норм міжнародного права, в тому числі Женевських Конвенцій 1949 року про правила ведення війни, Додаткових протоколів до Женевських Конвенцій від 1977 року та Європейської Конвенції із захисту прав та основоположних свобод людини 1950 року", - наголосила Денісова.
 




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