Про це йдеться в повідомленні на сайті музею.

З 1 вересня 2023 року він матиме назву H'ART Museum, яка знаменує "новий старт", "демонструє об'єднавчу силу мистецтва і відкриває свої вікна у світ", кажуть в установі.

Надалі художній та культурно-історичний музей співпрацюватиме з трьома міжнародними партнерами – Британським музеєм (Лондон), Центром Помпіду (Париж) та Смітсонівським музеєм американського мистецтва (Вашингтон).

"Це новий захоплюючий крок для нас, сучасна і перспективна модель. Ми спираємося на наш досвід роботи на міжнародній арені і тепер розправляємо крила", – прокоментувала директорка амстердамського "Ермітажу" Аннабель Бірні.

За словами Бірні, спільно з міжнародними партнерами плануються "великі художні виставки та інтимні презентації".

Перша велика виставка у H`ART Museum запланована на середину 2024 року. Вона включатиме роботи російського художника Василя Кадинського. У 2026 році відбудеться показ виставки Британського музею "Жіноча сила".

Про Росію в повідомленні згадки немає. Натомість, як відзначає dpa, рішення ухвалили через рік після розриву стосунків із "материнським" музеєм - російським державним музеєм Ермітаж у Санкт-Петербурзі, - який стався на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Довідка: Амстердамський "Ермітаж" у присутності тодішнього президента РФ Дмитра Медвєдєва відкрився у 2009 році для виставлення петербурзьким музеєм частин своєї колекції. З моменту відкриття в амстердамській філії було показано 30 виставок з предметами російського музею.

Установа розірвала зв'язки з російським "Ермітажем" у березні 2022 року – через кілька тижнів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, після чого більша частина колекції музею була закрита для публіки. Однак згодом голландські музеї позичили "Ермітажу" найкращі експонати зі своїх колекцій, зокрема картини Рембрандта, Вермеєра та Ван Гога.