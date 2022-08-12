У Німеччині в пробах води з річки Одер виявили ртуть
Проби води, зібрані після масової загибелі риби в річці Одер, що вона протікає вздовж частини німецько-польського кордону, виявили докази значного забруднення ртуттю
Про це інформує DPA.
"Перші результати були доступні з вечора 11 серпня. Ми ще не маємо їх офіційно, але вони справді вказують на масове забруднення ртуттю як фактор (гибелі риби - Ред.)", — сказав місцевий екологічний чиновник Грегор Бейєр.
Він також зазначив, що районна адміністрація одразу відкинула теорію про те, що причиною забруднення може бути дефіцит кисню.
"Дуже неприємна частина цього полягає в тому, що про токсини, які вочевидь надходили з боку Польщі, не було повідомлено через відповідні системи попередження. Тому ми змогли відреагувати лише тоді, коли безпосередньо спостерігалася загибель риби", — сказав Бейєр.
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