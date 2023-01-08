Про це повідомили в Bild.

Зазначається, що близько опівночі, в суботу 7 січня, поліція ФРН заарештувала громадянина Ірану, якого підозрюють у підготовці ісламістської атаки.

Правоохоронці провели обшуки у квартирі в місті Кастроп-Рауксель, земля Північний Рейн-Вестфалія. Багато з них були одягнені у захисні костюми, адже під час затримання існувала біологічна та хімічна небезпека.

32-річного іранця підозрюють у підготовці атаки шляхом застосування отрут ціаніду і рицину.

За даними Інституту Роберта Коха, рицин перебуває в списку біологічної зброї як високотоксична речовина. Отруєння рицином є летальним протягом 36-72 годин, специфічного антидота немає. А навіть незначні частинки ціаніду можуть чинити смертельний вплив на людину.

Під час дій поліції було затримано також іншого чоловіка, однак невідомо, як далеко просунулися плани майбутньої атаки.

Нагадаємо, у грудні в Німеччині затримали 25 екстремістів, які спільно планували держпереворот, серед підозрюваних є росіянка.

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