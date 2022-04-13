У Нью-Йорку заарештували 62-річного підозрюваного у стрілянині в метро

Про це повідомляє abcnews.

"Ми його затримали", - заявив мер Нью-Йорка Ерік Адамс на прес-конференції в середу.

У поліції Нью-Йорка повідомили, що підозрюваний перебував в Іст-Віллідж (Манхеттен), у McDonald's

Федеральна прокуратура пред'явила Джеймсу звинувачення у злочинах пов'язаних з тероризмом.

Під час злочину підозрюваний одягнув протигаз, підірвав димовий балон, а потім витягнув пістолет і випустив 33 кулі, серед 10 постраждалих від куль були троє підлітків.

Під час стрілянини заклинило пістолет, що врятувало життя декільком людям.

"Ми досі не знаємо мотивів підозрюваного", - сказав комісар поліції Нью-Йорка Кічант Сьюелл.

Нагадаємо, служба порятунку Нью-Йорку отримала виклик на станцію метро 36th Street в Брукліні 12 квітня близько 8:30 через задимлення. На станції було виявлено кількох застрелених людей з та предмети, схожі на вибухові пристрої.

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