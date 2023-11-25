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У Пентагоні прогнозують прискорення ухвалення рішень щодо летальної зброї з ШІ

25 листопада, 2023 субота
19:53
Технології Штучний інтелект, ШІ

Пентагон планує розгорнути тисячі автономних транспортних засобів зі штучним інтелектом до 2026 року

Про це повідомляє Associated Press.

Штучний інтелект відіграє все більшу роль у військових операціях США, допомагаючи веденню бойових дій та розвідці. Тепер Пентагон планує розгорнути тисячі автономних транспортних засобів, щоб не відставати від Китаю. Ця ініціатива, відома як Replicator, спрямована на прискорення процесу використання штучного інтелекту в американській військовій сфері. 

Завдяки штучному інтелекту, автономні пристрої можуть прогнозувати технічне обслуговування літаків ВПС, а також допомагати відстежувати ворожі сили. Через швидкість обробки даних та покращення міжмашинної комунікації, прогрес у цій галузі приведе до того, що люди будуть відігравати роль наглядачів.

План Replicator зумовлений потребою США у впровадженні розробок штучного інтелекту, які стали результатом останніх проривів у галузі машинного навчання.

"Міністерство оборони бореться за впровадження розробок ШІ, що стали результатом останнього прориву в галузі машинного навчання", - сказав Грегорі Аллен, колишній високопоставлений чиновник Пентагону з питань ШІ, який зараз працює в аналітичному центрі Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

У портфелі Пентагону налічується понад 800 проєктів зі штучним інтелектом, багато з яких перебувають на стадії тестування. Ці технології допомагають отримувати інформацію та підвищувати ефективність ведення військових операцій.

Одним з напрямків, де штучний інтелект знадобиться, є космос - нова межа військової конкуренції. Китай планує використовувати штучний інтелект, включаючи супутники, для виявлення потенційної загрози. США теж прагне не відставати і вже застосовує автономні технології, що допомагають відстежувати об'єкти у космосі.

Replicator може пришвидшити прийняття важливих рішень з використання повністю автономної летальної зброї, яка буде масово розгортатись в масивні рої дронів. Однак, поки неясно, чи проводить Пентагон обов'язкову оцінку таких систем відповідно до директив 2012 року. Офіційні особи стверджують, що людина завжди буде контролювати ситуацію, але прогрес у галузі штучного інтелекту неминуче змусить людей виступати в ролі наглядачів.

  • 20 листопада Франція, Німеччина та Італія досягли домовленості про те, як має регулюватися штучний інтелект згідно зі спільним документом, і який, як очікується, прискорить переговори на європейському рівні.
Світ
Наука
зброя
штучний інтелект
США
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