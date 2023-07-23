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У перемогу України повірили інвестори

Олексій Голобуцький
23 липня, 2023 неділя
08:05
Погляд Олексій Голобуцький

На сьогодні сума на відновлення України, за оцінками американського Politico, приблизно становить $411 млрд

Це не просто гроші — це перспективні контракти на понад 400 мільярдів. Контракти передусім для західних інвесторів. І інвестори вже зробили відповідні обрахунки.

Вони попри все готуються до укладання і виконання цих дуже вигідних і тривалих контрактів — саме тому встановлюють і зміцнюють зв'язки з українським урядом. Організовують певні роботи на цілковито безплатній основі - бо це їхній вклад в майбутню дуже вигідну співпрацю.

Зокрема, такі компанії як Rud Pedersen Group (стратегічні(!) комунікації та піар, 74 з 250 місце у світовому галузевому рейтингу) та Rasmussen Global (політичні консультації, налагодження діалогу гряди-бізнеси, геополітичні ініціативи; їхній гендир активно лобіює вступ України до НАТО) відкрили офіси в Києві - хоча по факту наше місто є зоною реальних бойових дій. Нехай і у форматі іноді й щоденних обстрілів, а не танкових атак. Це не зупинило дуже відомі компанії.

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І якщо вони сюди прийшли - значить, по-перше, ґрунтуються на залізобетонному прогнозі нашої перемоги, причому в озірному майбутньому. І, по-друге, бачать настільки масштабні перспективи для своєї роботи, що вони варті відкриття окремого київського офісу.

Отже, так чи інакше, але українській владі вдалось переконати Захід - і уряди, і бізнеси (які без узгодження з урядами настільки масштабних рішень не приймають), - що в Україну йти зі своїми стратегічними проєктами є сенс іти. Попри війну, розруху, міграцію і демографію. І так - попри все ще тяжкі проблеми з корупцією. Але ж бізнес, проте, продемонстрував однозначні наміри. Тобто, як мінімум союзники в нас вірять.

Окрема пікантна деталь: і майбутні підрядники (котрі тільки примірюються до фронту робіт і мільярдних оборудок), і російські експерти однаково в курсі, що по факту відбудова України на всю озвучену суму і більше відбуватиметься коштом власне Росії. Це і про заморожені на цей момент офіційні $330 млрд, і про репарації, і про інші джерела російських же коштів.

Джерело

Про автора. Олексій Голобуцький, політолог

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