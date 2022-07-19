У першому півріччі 2022 року прибуток Русснефти скоротився вдвічі, а борги зросли

Про це повідомляє Интерфакс, з посиланням на звіт компанії.

Скорочення чистого прибутку, головним чином, обумовлено випереджаючим зростанням собівартості (на 73,6%, до 130,1 млрд. рублів), в порівнянні зі зростанням виручки – на 57,5%, до 163,95 млрд. рублів.

Валовий прибуток зріс на 16%, до 33,8 млрд рублів. Прибуток від продажу у звітному періоді зріс на 16,8%, до 24,3 млрд рублів.

Дебіторська заборгованість на 30 червня збільшилася до 58 млрд. рублів проти 54,14 млрд. рублів на кінець 2021 року. Кредиторська заборгованість склала 114 млрд. рублів проти 109,1 млрд. рублів на 31 грудня 2021 року.

Нагадаємо, санкції ЄС проти нафти з Росії були введені у шостому пакеті, який ухвалено в кінці травня.

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