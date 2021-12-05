У Підмосков'ї влаштували облаву на п'ятидесятників

Про це повідомляє російський релігієзнавчий портал Credo.

У конференції беруть участь представники як зареєстрованих, і незареєстрованих релігійних організацій. Відповідно, силовики вирішили, що там є організації, визнані у Росії небажаними.

"Усіх учасників форуму на 40 хвилин поклали на холодну підлогу обличчям униз, одну людину силовики побили", - заявив на YouTube єпископ Альберт Раткін.





У серпні Генеральна прокуратура РФ визнала «небажаними» чотири релігійні організації п'ятидесятників, пов'язані з Латвією та Україною. Приводом для ухвалення такого рішення стало те, що "їх діяльність становить загрозу основам конституційного ладу та безпеці Російської Федерації".





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