У поліції розповіли подробиці затримання чоловіка, який у Дніпрі кинув гранату з вікна
Під час поліцейської спецоперації чоловіка, причетного до вибуху гранати, затримано у власній квартирі
Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.
22 червня близько 19.30 до поліції надійшло повідомленням про вибух біля одного з будинків по вулиці Запорізьке Шосе в Шевченківському районі. Внаслідок вибуху 11-річний хлопчик отримав тілесні ушкодження. Дитину госпіталізовано до лікарні, — йдеться у повідомленні.
У поліції кажуть, що під час спецоперації чоловіка причетного до вибуху гранати затримано у власній квартирі.
"Затриманим виявився 54-річний місцевий житель. Як з'ясували правоохоронці, чоловік перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, кинув предмет схожий на гранату з вікна квартири на сьомому поверсі будинку. За місцем мешкання злочинця правоохоронці виявили ще дві гранати та набої, зараз обшук триває. Наразі чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться у повідомленні.
- 22 червня у Дніпрі чоловік кинув гранату в людей. Поранено хлопчика.
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