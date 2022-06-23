У поліції розповіли подробиці затримання чоловіка, який у Дніпрі кинув гранату з вікна

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

22 червня близько 19.30 до поліції надійшло повідомленням про вибух біля одного з будинків по вулиці Запорізьке Шосе в Шевченківському районі. Внаслідок вибуху 11-річний хлопчик отримав тілесні ушкодження. Дитину госпіталізовано до лікарні, — йдеться у повідомленні.

У поліції кажуть, що під час спецоперації чоловіка причетного до вибуху гранати затримано у власній квартирі.

"Затриманим виявився 54-річний місцевий житель. Як з'ясували правоохоронці, чоловік перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, кинув предмет схожий на гранату з вікна квартири на сьомому поверсі будинку. За місцем мешкання злочинця правоохоронці виявили ще дві гранати та набої, зараз обшук триває. Наразі чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

22 червня у Дніпрі чоловік кинув гранату в людей. Поранено хлопчика.

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