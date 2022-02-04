У Польщі готують ще одну партію військово-технічної допомоги Україні, поставки почнуться з наступного тижня
Польський парламент готує другу резолюцію про надання Україні військово-технічної допомоги на тлі посилення російської агресії, постачання зброї розпочнеться із 7 лютого
Про це повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця, передає Укрінформ.
Дипломат розповів, що одразу після першого пакету військової допомоги зараз у Польщі обговорюється нове рішення про надання Україні ще однієї партії оборонного озброєння.
"Можливо, це буде інше озброєння, ніж те, що передаватиметься у першій партії", - сказав Дещиця.
Посол додав, що польські парламентарі відкрито виступають на підтримку України, а також готові відстоювати українські інтереси на міжнародному рівні у співпраці з іншими урядами.
"Дуже важливо, що раніше Сейм, а сьогодні Сенат практично одноголосно ухвалили постанови про підтримку України. Серед політичних партій Польщі панує єдність щодо підтримки Києва", - зауважив Дещиця.
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що поставки зброї в Україну почнуться вже наступного тижня, і додав, що "діяти треба швидко".
"Ми бачимо посилення агресії та тиску з боку Росії. З українського боку ми бачимо рішучість захищатися, але часто не вистачає техніки, тому треба діяти швидко", - сказав прем'єр-міністр.
Моравецький зауважив, що коли Україна та її кордони будуть в безпеці, це означатиме безпеку для Польщі та Європи. Саме тому Польща пропонує свою допомогу та веде переговори про це з міжнародною спільнотою.
- Нагадаємо, 1 лютого до Києва прибуло 29 вантажівок гуманітарної допомоги від Польщі.
- Також польський уряд схвалив рішення про надання Україні озброєння, зокрема протиракетних комплексів та боєприпасів.
- 3 лютого Польща відправила до України 40 тонн гуманітарного вантажу для боротьби із COVID-19
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