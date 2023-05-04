У Польщі готують закон, що дозволить знищувати кораблі та літаки, які загрожують газогону в Балтиці
Уряд Польщі підтримав законопроєкт, який дозволяє військовим "у виняткових ситуаціях" знищувати ворожі кораблі та літаки, щоб запобігти теракту на Baltic Pipe
Про це пише Reuters.
Документ ще має схвалити польський парламент. Якщо це станеться, то Польща створить постійну базу підрозділів берегової охорони в порту Свіноуйсьце — там розташований термінал для імпорту скрапленого природного газу.
Законопроєкт передбачає, що коли не залишиться жодних варіантів запобігти небезпеці для Baltic Pipe, то військові можуть топити кораблі та збивати літаки ворога.
Таке рішення польський уряд ухвалив після того, як НАТО попередив про підвищені ризики пошкодження підводної інфраструктури країн Заходу з боку Росії.
Голова розвідки Альянсу Девід Кеттлер заявив, що в такий спосіб Кремль може спробувати "покарати" західні держави за підтримку України.
Baltic Pipe — це газопровід, який перекачує до Польщі природний газ із Норвегії через Балтійське море.
- Нагадаємо, 27 вересня 2022 року офіційно відкрили газопровід Baltic Pipe, що пролягає між Польщею та Данією. Ним у Польщу та сусідні країни постачають газ із Норвегії. Цей проєкт незадовго до широкомасштабного вторгнення РФ в Україну відкрив шлях для енергетичної незалежності Польщі.
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