Про це пише Reuters.

Документ ще має схвалити польський парламент. Якщо це станеться, то Польща створить постійну базу підрозділів берегової охорони в порту Свіноуйсьце — там розташований термінал для імпорту скрапленого природного газу.

Законопроєкт передбачає, що коли не залишиться жодних варіантів запобігти небезпеці для Baltic Pipe, то військові можуть топити кораблі та збивати літаки ворога.

Таке рішення польський уряд ухвалив після того, як НАТО попередив про підвищені ризики пошкодження підводної інфраструктури країн Заходу з боку Росії.

Голова розвідки Альянсу Девід Кеттлер заявив, що в такий спосіб Кремль може спробувати "покарати" західні держави за підтримку України.

Baltic Pipe — це газопровід, який перекачує до Польщі природний газ із Норвегії через Балтійське море.