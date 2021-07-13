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Головна Суспільство У Полтавській області на м'ясокомбінаті 16 працівників отруїлися невідомою речовиною, 14 із них госпіталізовані

У Полтавській області на м'ясокомбінаті 16 працівників отруїлися невідомою речовиною, 14 із них госпіталізовані

13 липня, 2021 вiвторок
08:40
Суспільство СOVID

На ТОВ "Глобинський м’ясокомбінат" сталось масове отруєння

Про це повідомляє пресцентр ДСНС.

13 липня вночі в сортувальному цеху комбінату попередньо сталося отруєння невідомою речовиною 16 працівників.

14 людей потрапили до лікарні (1 людина у тяжкому стані та 13 осіб мають середню тяжкість отруєння),

Дві людини відмовилися їхати до медзакладу. Причина отруєння встановлюється. М'ясокомбінат працює в звичайному режимі.

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отруєння
м'ясо
ДСНС
комбінат
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