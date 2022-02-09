У Португалії Vodafone зазнав кібератаки: вона вплинула на голосові послуги, телебачення, мобільний інтернет
У Португалії телекомунікаційну компанію Vodafone Portugal атакували хакери, унаслідок чого 7 млн людей залишилося без зв'язку
Про це заявив гендиректор компанії Маріо Ваз, передає Euractiv.
"Це була цілеспрямована атака на мережу з, безсумнівно, умисною метою залишити наших клієнтів без будь-яких послуг… Очевидно, мета цієї атаки полягала в тому, щоб зробити нашу мережу недоступною і максимально ускладнити рівень обслуговування", - зазначив він.
Маріо Ваз назвав кібератаку "терористичним" і "злочинним" актом.
Вона вплинула на мережу 4g/5g, телебачення, голосові послуги та SMS-послуги та деякі банкомати. Без зв'язку залишилися 7 млн людей.
У Vodafone зазначили, що не мають доказів того, що дані клієнтів були зламані чи скомпрометовані.
У компанії повідомили, що відновили мобільні голосові послуги, однак мобільна передача даних майже в усій країні можлива тільки через 3G.
"На жаль, розмір і серйозність злочинних дій, яких ми зазнали, передбачає для всіх інших послуг обережну та тривалу відновлювальну роботу із залученням кількох національних та міжнародних команд та зовнішніх партнерів", - додали у Vodafone.
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