У Португалії Vodafone зазнав кібератаки: вона вплинула на голосові послуги, телебачення, мобільний інтернет

Про це заявив гендиректор компанії Маріо Ваз, передає Euractiv.



"Це була цілеспрямована атака на мережу з, безсумнівно, умисною метою залишити наших клієнтів без будь-яких послуг… Очевидно, мета цієї атаки полягала в тому, щоб зробити нашу мережу недоступною і максимально ускладнити рівень обслуговування", - зазначив він.



Маріо Ваз назвав кібератаку "терористичним" і "злочинним" актом.



Вона вплинула на мережу 4g/5g, телебачення, голосові послуги та SMS-послуги та деякі банкомати. Без зв'язку залишилися 7 млн людей.



У Vodafone зазначили, що не мають доказів того, що дані клієнтів були зламані чи скомпрометовані.



У компанії повідомили, що відновили мобільні голосові послуги, однак мобільна передача даних майже в усій країні можлива тільки через 3G.



"На жаль, розмір і серйозність злочинних дій, яких ми зазнали, передбачає для всіх інших послуг обережну та тривалу відновлювальну роботу із залученням кількох національних та міжнародних команд та зовнішніх партнерів", - додали у Vodafone.



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