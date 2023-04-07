У Повітряних силах пояснили, що потрібно для вдалого контрнаступу ЗСУ

Про це на брифінгу 7 квітня сказав речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Аби наступ був успішний, потрібно завоювати перш за все перевагу у повітрі. Без переваги у повітрі здійснювати наступальні дії під вогнем ворожої авіації – це доволі складно, м'яко кажучи", - заявив він.

За його словами, Україна отримує системи ППО Patriot і Samp-T уже з навченими екіпажами, і "це посилить нашу перевагу в певних регіонах". Однак ЗСУ потребують також сучасних багатоцільових літаків покоління 4+, передусім F-16.