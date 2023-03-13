У Повітряних силах розповіли, що потрібно для старту навчань українських пілотів на західних винищувачах
Деякі країни готові надати майданчики для навчання українських пілотів. Однак для старту навчань потрібно визначитись із типом літака, який отримають ЗСУ
Про це в ефірі телемарафону сказав речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.
"Про навчання пілотів і про якісь домовленості з країнами ми чули у заявах різних лідерів країн Європи. Про готовність надати майданчики для навчання пілотів. Ці країни ми знаємо. Це Велика Британія та інші країни. Готовність є, питання відкрите стоїть про тип літака. Коли буде визначено цей тип, то навчання пілотів може проходити в різних країнах, де цей тип літака є на озброєнні, де є навчально-тренувальна база, тому що це не лише інструктори мають бути, це й авіатренажери", - пояснив він.
- Польща та Словаччина можуть спільно передати Україні винищувачі МіГ-29.
- Раніше два українські пілоти поїхали до США для навчання на симуляторах винищувачів F-16.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.07
Купівля 38.07Продаж 38.88
-
EUR
Купівля 40.06Продаж 41.03
- Актуальне
- Важливе