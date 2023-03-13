Про це в ефірі телемарафону сказав речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Про навчання пілотів і про якісь домовленості з країнами ми чули у заявах різних лідерів країн Європи. Про готовність надати майданчики для навчання пілотів. Ці країни ми знаємо. Це Велика Британія та інші країни. Готовність є, питання відкрите стоїть про тип літака. Коли буде визначено цей тип, то навчання пілотів може проходити в різних країнах, де цей тип літака є на озброєнні, де є навчально-тренувальна база, тому що це не лише інструктори мають бути, це й авіатренажери", - пояснив він.